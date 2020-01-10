McGregor UFC’ye S Sport Plus’la Dönüyor

Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından, dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor 1,5 yıl aradan sonra yeniden UFC’de dövüşüyor. “The Notorius” Conor McGregor’ın 19 Ocak Pazar günü yapılacak UFC 246’daki rakibi Donald Cerrone olacak. Uzun süreli bir kamp programı ile bu maça hazırlanan McGregor’ın dönüşü şimdiden 2020 yılının en önemli spor olaylarından biri haline geldi.



Tüm dünyada milyonlarca izleyicinin takip edeceği ve biletlerin aylar öncesinden tükendiği karşılaşma Türkiye’de canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta yayınlanacak. Dövüş severler sadece 17,99 TL’ye S Sport Plus aylık paketine üye olarak hem McGregor-Cerrone dövüş gecesini hem de S Sport Plus’ın zengin spor içeriğini 1 ay boyunca izleyebilecekler.



Dünyanın en popüler sporcuları arasında yer alan Conor McGregor, dövüş sporları dünyasında ise tartışmasız dünyanın en çok tanınan ismi.



McGregor benzerlerinin aksine, çıkacağı maçlar öncesinde yaptığı aşırı özgüven dolu konuşmaları, rakiplerine yönelik aşağılayıcı ve kışkırtıcı tavrıyla her karşılaşmayı, sıradan bir spor etkinliği olmaktan çıkarıp, adeta bir şova dönüştürüyor. UFC tarihinin en uzun süreli şampiyonlarından Jose Aldo’nun 10 yıllık yenilmezliğine son vermeden önce, “Onu ilk rauntta indireceğim göreceksiniz” diyen McGregor, yenilmez şampiyonu sadece 13 saniyede nakavt etmişti.



Instagram’da 32 milyon takipçiyi geride bırakan “The Notorious” McGregor, özellikle yaşam tarzı ve lüks sevgisiyle de dikkatleri çekiyor. Dünyanın en ünlü tasarımcılarına yaptırdığı kostüm ve kürklerle kameraların karşısına çıkan Conor McGregor, Cristiano Ronaldo, Rihanna ve Justin Timberlake gibi yıldızlarla yakınlığıyla tanınıyor. 2018 Dünya Kupası’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle Moskova’ya giden McGregor, Instagram’da Putin’i övdüğü paylaşımının ardından sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Ünlü dövüşçü uzun süredir kendi çıkardığı viskisini de özellikle sosyal medya üzerinden tanıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Dublin’de bir barda viskisini tatmayı reddeden yaşlı bir adama saldıran McGregor tepkilerin odağı oldu.



Khabib’e Tekrar Meydan Okudu



Yarı orta siklette (77) gerçekleşecek karşılaşma öncesi McGregor, geçen yıl hafif sıklet unvan maçında mağlubiyet aldığı Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov’a sosyal medya hesabında bir video koyarak meydan okudu. Meydan okumaya Khabib sessiz kalmayı tercih ederken, McGregor’un ilk maçında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

İrlandalı McGregor’un MMA kariyerinde 24 galibiyeti, 4 mağlubiyeti, rakibi Donald Cerrone’ın ise 36 galibiyeti bulunuyor. McGregor’ın Cerrone karşısında alacağı olası bir galibiyetin ardından, dövüş severler bu kez Nisan ayındaki Khabib Nurmagomedov – Tony Ferguson karşılaşmasını beklemeye başlayacak. Bu maçtan da Khabib’in galip ayrılması halinde, Khabib ve McGregor’ın yeniden karşı karşıya geleceği yorumları şimdiden yapılıyor.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors’ta tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde elde ettiği şampiyonlukların ardından aynı başarıyı UFC’de de (Ultimate Fighting Championship) göstermiş, UFC tarihinde iki sıklette birden şampiyon olan ilk dövüşçü olmuştu. McGregor bu başarısıyla adını UFC efsaneleri arasına yazdırmayı başarmıştı. Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra kafese geri dönecek eski şampiyonun UFC’deki kader maçı için nefesler tutulmuş durumda.