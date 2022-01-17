Milli sporcu, potanın sultanı Bahar'dan taciz isyanı

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar ile avukat eşi Emin Ökten, 2017'den beri kendilerini rahatsız eden M.G.'den şikayetçi oldu

Ökten'in başında olduğu şirketle 20 yıl önceki ticari ilişkisini dayanak gösterip alacağı olduğunu öne süren M.G., ünlü çiftle yakınlarını arayıp tehditler savurdu. Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, takıntılı zanlı, ünlü çiftle ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla haberlerin altına olumsuz yorumlar yazdı. Sürekli izlediği çifti, Trabzon'a kadar takip edip mesaj atarak bunu belgeleyen M.G., emekli bir polisle de şirket binasına gitti. Aile mahkemesi, olayın adli vaka niteliğinde olduğu, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve ısrarlı takibin olmaması nedeniyle çiftin korunma talebini reddetti. HAYATIMIZ TEHLİKE ALTINDA Takıntılı kişi yüzünden sokakta bile rahat yürüyemediğini belirten milli basketbolcu Bahar Çağlar, "Eşimin psikolojisi bozuldu. Zanlının maçlarıma gelip beni rahatsız etmesinden korkuyorum" dedi. Akşam