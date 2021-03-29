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Milli takıma davet edilen oyuncular belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan isimlerin yerine takıma dahil olan isimler belli oldu.

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçında yer almayacaklar.  Ay-Yıldızlı ekipte daha önce Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarılmıştı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN AYRILARAK KAMPA KATILACAK 

A Milli Takım'a bu oyuncular yerine Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Altınordu’dan Enis Destan dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya’da kampta olan Ümit Milli Takım’dan ayrılarak A Takım kampına katılacak.  

Kaynak Yeniçağ: Milli takıma davet edilen oyuncular belli oldu

Etiketler Milli takım a milli takım
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