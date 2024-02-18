Saran Holding’den yayın ihalesi açıklaması

Saran Medya Grup Başkanı Selim Usta, bazı basın yayın organlarında Tuttur.com ve yayın ihalesi ile ilgili yer alan haberler ile ilgili açıklama yaptı.

Saran Medya Grup Başkanı Selim Usta, basında yer alan yayın ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tuttur.com'un bahis oranlarını dikte etmeye yetkisi olmadığını söyleyen Usta, Saran Holding'in de yayın ihalesinde açık ara en yüksek teklifi verdiğini söyledi.

Çıkan haberleri eksik bilgiye ya da kötü niyete bağlıyoruz

Usta'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Dünyanın en büyük spor yayıncıları ESPN’in ESPN Bet, Sky’ın Sky Bet, DAZN’un DAZN Bet gibi kendi adlarını taşıyan bahis yatırımları söz konusu iken, bahsi geçen dev medya kuruluşlarının her birinin onlarca spor ligi yayıncısı olduğu gerçeği de ortadayken, basında ve sosyal medyada çıkan haberleri eksik bilgiye ya da kötü niyete bağlıyoruz.

Saran Holding, Türkiye dahil 10 ülkede yayın haklarının sahibidir

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ihalelerini defalarca kazanan Saran Holding, içinde bulunduğumuz 2023-24 futbol sezonunda, Türkiye dahil 10 ülkede bu yayın haklarının sahibidir. UEFA Euro 2028 Avrupa Şampiyonası, Saran tarafından 6 ülkede altlisanslanmaktadır.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yayın hakları 19 ülkede Saran’a aittir

Yine aynı şekilde FIFA’ya bağlı Dünya Kupası ve eleme maçları yayın hakları sahipliğine birçok ülkede Saran Holding layık görülmüştür. FIFA Kulüpler Dünya Kupası yayın hakları 19 ülkede Saran’a aittir.

Tuttur.com'un bahis oranlarını dikte etme yetkisi yoktur

Önemle vurgulamak isteriz ki, Tuttur.com, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığı yasal lisansla, bir bayii hizmeti vermektedir; bahis oranlarını dikte etme gibi bir yetkisi yoktur.

Tam da bu nedenlerle, İhale şartnamesinde, ihaleye katılamayacaklar listesinde bahis şirketleri sahipleri yer almamıştır.

Saran Holding geçerli teklifi veren tek kurumdur

Kamuoyunun odaklanması gereken konu, ihale şartnamesine uyan, ihale kapsamına giren tüm paketlere, geçerli teklifi veren tek kurumun Saran Holding olduğu gerçeğidir. Bu gerçek, noter huzurunda, şartname tutanağına da işlenmiştir.

Yayın ihalesinde açık ara en yüksek teklifi Saran Holding verdi

Bu ihalede en önemli konu, futbol kulüplerimizin hak ettikleri yayın gelirlerine ulaşabilmesi için açık ara en yüksek teklifi veren ve bu teklifiyle Türk Futbolu’na olan inancını ortaya koyan şirketin SARAN HOLDiNG olmasıdır. Unutulmamalıdır ki, kasıtlı veya bilgisizce çıkartılan dezenformasyon, en fazla kulüplerimize zarar vermektedir.