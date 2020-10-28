Sinan Engin koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), medya dünyasını giderek etkisi altına alıyor. Birçok gazeteci koronavirüse yakalandığını açıklarken; bir kötü haber de Beyaz Futbol ekibinden geldi. Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırdı.

Beyaz TV'de de alarm verildi ve Osman Gökçek'in talimatıyla çalışanların test yapması istendi. Sinan Engin'in Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinan Engin'in zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Beyaz Futbol'un bu olayın ardından ekranlara bir süre ara vermesi bekleniyor.

