Ahmet Şan'dan bir 'İzmir Marşı' açıklaması daha

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen cuma günü Nalçacılılar Derneği tarafından düzenlenen birlik ve istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Ahmet Şan, statlarda söylenen İzmir Marşıyla ilgili, ''Bugün Türkiye'de malesef tüm statlar 'İzmir Marşı' söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü, bu ülkenin biraz önceki saydığım sıfatlarla, ülkenin birliğini ve her zaman milli maçlarda gördüğümüz, tek bayrak, tek devlet, tek vatan duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücünü alıyor'' ifadeleri kullandı.

Bu açıklama her taraftar derneğinin, hem de Konyaspor internetteki TV kanalından yayınlandı. Bunun üzerine Şan'ın bu açıklamaları sosyal medyada hızla tepki gördü.



Tepkiler üzerine kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Başkanımız Ahmet Şan, Nalçacılılar taraftar derneğinin birlik beraberlik ve istişare gecesinde tribünlerin politize edilmesi ve hızla siyasallaşmaya doğru ilerlemesinin oluşturduğu rahatsızlığı dile getirdiği konuşmasının özellikle çarpıtıldığını söyledi'' denildi.



Şan, yaptığı konuşmada milli maçlarda Konya taraftarının sergilediği tutumun örnek alınmasını gerektiğini ifade etmeye çalıştığını belirterek, ''Bugün tribünlerdeki kutuplaşmanın ciddi sorunları beraberinde getirebileceği o yüzden bu tür adımların spor camiasındaki problemleri daha da farklı mecralara taşıyabileceğini vurgulamıştım. Bugün her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır'' dedi.



İzmir Marşı ile bir sorunun olmadığını ifade eden Şan, ''Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir sorunu yoktur. Ancak son seçimlerde bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı'nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum. Geçmişte yaptığımız bazı açıklamalarda olduğu gibi bunun da bazı kesimler tarafından çarpıtılıyor olmasının nedenlerini artık çok iyi bilmekteyiz. Biz duruşumuzu milli maçlarda ortaya koyduk. Bunun dışında hakkımızda söylenecek her şey iyi niyet sınırlarını zorlamanın ötesine geçmez. Sonuç olarak geçmişten bugüne her kesimin sahiplendiği İzmir marşının siyasi malzeme olarak kullanılıp tribünlere girmiş olmasından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. Yapılan konuşmanın içeriği bundan ibarettir" şeklinde konuştu.