Alex'in imza töreni yarıda kaldı !

Alex de Souza’nın imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, saat 12 itibariyle alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı. Saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti.

Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı. Sadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar taraftarların da tepkisini çekti. Polisler izdiham yaratan taraftarlara müdahale ederek dışarıya çıkarmaya çalıştı. Alex yaşanan aksaklıklar ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Alex’in o açıklaması…

Alex: “Yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da, sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler.”