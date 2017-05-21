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  4. 21 Mayıs 2017 15:55

Arda Turan'dan Fenerbahçe mesajı

Barcelona'da forma biyen Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.

Arda Turan'dan Fenerbahçe mesajı
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Euroleague'de bu akşam tarihi bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm konsantrasyon Olympiakos maçı için sağlanırken, Milli futbolcu Arda Turan'dan Sarı Lacivertliler'e başarı mesajı geldi.

Galatasaray altyapısından çıkan ve Galatasaraylılığını da her defasında dile getiren Barcelona'lı yıldız oyuncunun bu mesajı birçok kullanıcı tarafından takdir topladı.

Arda mesajında, "Spor tarihimiz için çok önemli gün. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkan Fenerbahçe basketbol takımına başarılar dilerim." yazdı. 

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euroleague , basketbol , barcelona , fenerbahçe , arda turan