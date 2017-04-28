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  1. 28 Nisan 2017 19:55

Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak

Barcelona Başkanı Bartomeu, Neymar'ın transfer sürecinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar transferinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Neymar'ın 2011 yılında Santos Kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlık yapıldığına ilişkin iddialar nedeniyle Bartomeu'nun yargılanmasına karar verildi.

Açıklamada, Brezilyalı oyuncunun transferi döneminde kulüpte asbaşkanlık görevini üstlenen Bartomeu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı itirazın reddedildiği ve hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor.

Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanarak kendilerine az ödeme yapıldığını savunmuştu. İspanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, transferde usulsüzlük yapıldığı iddiasını gündemine alarak Neymar ve Barcelona Kulübü'nün o dönemki yöneticilerinin yargılanmasını şubat ayında onaylamıştı.

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