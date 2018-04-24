Cengiz Ünder’den Manchester City açıklaması

İtalya Ligi takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. İtalyan basınından Corriere dello Sport’a konuşan Cengiz Ünder, transfer haberleriyle ilgili de ilk kez konuştu.

“SALAH’IN YERİNE BENİ SEÇTİKLERİ İÇİN GURURLUYUM”

Muhammed Salah’ın yerine transfer edilmesiyle ilgili görüşü sorulan Cengiz Ünder “Muhammed Salah’ın yerine Roma’nın beni seçmiş olmasından dolayı gururluyum. Salah Liverpool için oldukça önemli bir yıldız. Roma’da da büyük işler yaptı. Böylesine önemli bir oyuncunun yerini doldurmam için beklentiler de fazla, bunun farkındayım. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte kendimi daha iyi göstermeye başladım. Bunu devam ettirmek istiyorum.” dedi.

“O GECE HEYECANDAN UYUYAMADIM”

Roma Sportif Direktörü Monchi’nin transferinde etkin olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan milli futbolcu, “Başakşehir ile Slovenya’da kamptaydık, ancak Roma’nın beni transfer etmek istediğini biliyordum. Bu nedenle menajerimle de sık sık konuyu konuşuyorduk. twitter’da transferimde anlaşma sağladığını duydum ve hemen menajerimi aradım. O da bana doğru olduğunu iletince, Roma’nın teklifini kabul ettim ve şimdi buradayım. İlk gece heyecandan ve hissettiğim güzel şeylerden dolayı uyuyamadım. Oldukça mutluydum.” açıklamasını yaptı.

M.CITY VE TRANSFER İDDİASINA YANIT

Manchester City’nin gündeminde olduğu sıkça yazılan Cengiz Ünder, İngiltere’ye transferiyle ilgili soru üzerine 20 yaşındaki temsilcimiz “Burada Roma ile 5 yıllık sözleşmem var. Roma’dan başka bir şeyi şu an düşünmüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Roma’da yapmam gereken çok şey var. Şu an başka bir lige gitmem ciddi anlamda çılgınlık olur.” yanıtını verdi.

“ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM”

Türkiye’nin Avrupa’daki önemli yeteneklerinden biri olduğu hatırlatılması üzerine Cengin Ünder, “Cenk Tosun, Everton’da oynuyor. Hakan Çalhanoğlu, Milan’da forma giyiyor. Ben de Avrupa’da önemli kulüplerde hem oynamak hem de ülkemi temsil etmek istiyorum. Avrupa’da başarılı Türk oyuncular var ve ben de en iyilerden olmak istiyorum. Türkiye’de insanların her zaman benimle gurur duymasını arzuluyorum. Elimden geldiğince ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

“AİLEM, BENİMLE GURUR DUYUYOR”

10 yaşından bu yana futbol için evden ayrıldığını ve ailesinden uzak kaldığını anlatan cengiz Ünder, “Ailemle beni destekliyor ve benimle gurur duyuyor. Kısa bir süre önce Roma’da yaklaşık bir ay kadar kaldılar. Babam bir araba galerisi işletiyor, annem ev hanım, kız kardeşim de çalışmıyor. Ayrıca kısa süre sonra dayı olacağım. Bunun heyecanı da var. Ailemle iyi ilişkiler içerisindeyim.” dedi.

“ARTIK ÇOK RAHAT GEZEMİYORUM”

Roma’da başarılı performansının ardından artık tanındığını ve oldukça fazla ilgiyle karşılaştığını anlatan Cengiz Ünder, “Roma harika bir şehir. İlk transfer olduğumda rahatlıkla gezebiliyordum ancak şimdilerde çok fazla rahat gezemiyorum. Bana olan ilgili hoşuma gidiyor. Taraftalar beni görünce fotoğraf çektirmek istiyor, onları kırmıyorum. İstanbul ve şimdi de Roma gibi Avrupa’nın iki harika şehrinde yaşama fırsatı buldum.” şeklinde konuştu.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR”

Başakşehir gibi az taraftarı olan kulüpten geldiğini anlatan Cengiz Ünder, “Burada, Roma taraftarlarının adımı haykırması güzel bir duygu. Tüylerimi diken diken oluyor. Roma için çok atmak, daha iyisini yapmak istiyorum.” dedi.

“AİLEM KIEV’DEKİ FİNALİ İZLEMEYİ İSTİYOR”

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacakları maçlarla ilgili de konuşan genç yıldız “Takım halinde oynar ve de teknik direktörümüz Eusebio Di Francesco’nun istediklerini sahada yaparsak, Liverpool’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkabiliriz. Barcelona maçında takım halinde oynayarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Barcelona maçındaki oyunumuzu Liverpool maçında sahaya koymayı hedefliyoruz. 20 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde yarı final gördüm. Roma’da en mutlu günlerimi geçiriyorum ama kesinlikle finalde olmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Ailem Kiev’deki finale gelerek maçı izlemek istiyor.” diye konuştu.

“KEVIN STROOTMAN, BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR”

Takımdaki arkadaşlıklarla ilgili de konuşan Cengiz Ünder, “Kevin Strootman, bana en çok yardımcı olan isimlerin başında geliyor. Benimle her zaman çok fazla konuşuyor, sorular soruyor ve bu soruların da yanıtı bekliyor. Sorduğu soruları anlarsam, cevap veriyorum. Yeşil sahada tek bir dil var, bunu anlıyorum. Bazen saha içerisinde bir bakış bile anlaşmanıza yetiyor.” diye konuştu.