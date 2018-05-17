Efsane kaleci Buffon, gözyaşlarıyla veda etti !

İtalya futbolunun efsane isimlerinden kaleci Gianluigi Buffon, gelecek sezon Juventus forması giymeyeceğini açıkladı.

Bir basın toplantısı düzenleyen 40 yaşındaki file bekçisi, “Bu benim için özel bir gün. Huzur içinde takımdan ayrılıyorum. Chiellini benim yerime kaptan olacak. Güzel bir yolculuktu” derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Geleceği hakkında konuşan tecrübeli kaleci, “Cumartesi günü son maçıma çıktıktan sonra bunu düşünmeye başlayacağım. Agenlli ile sürekli diyalog halindeyiz. Olan biten her şeyi anlatıyor. 15 gün öncesinde kadar kariyerimi noktalamakta kararlıydım ama şimdi gelecek planlaması yapıyorum” dedi.

Birkaç hafta sonra net kararını vereceğini açıklayan Buffon, “Agnelli önemli bilgileri veriyor. Gelecek hafta son kararımı vereceğim. Eğer futbola devam edersem bu İtalya’da olmayacak” şeklinde konuştu.

Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında transfer olduğu Juventus’ta 17 sene forma giydi.

Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki transfer döneminde İngiliz ekibi Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi.

40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımında ise 176 müsabakada forma giydi.