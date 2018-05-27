Fernando'ya Brezilya'dan dev teklif !

Galatasaray yönetimi Garry Rodrigues’e müşteri beklerken Fernando’ya sürpriz bir teklif geldi… Brezilya Ligi’ne oldukça kötü başlayan Cruziero, sambacıya teklif yaptı. Cruzeiro adına teklifi ise oyuncunun menajeri Joao Araujo getirdi.

Cruzeiro’nun Fernando için 7.5 milyon Euro vermeye hazır olduğu notunu düştü. Bu rakamın Cruzeiro tarihi için bir rekor olduğu ve şimdiye kadar en fazla ödedikleri rakamın Alex De Souza’ya verdikleri 6 milyon Euro olduğunu söyledi. Galatasaray yönetimi ise sezon başında 6 milyon Euro ödediği Fernando’yu satmaya sıcak bakmadığını söyledi.

Belhanda, Pepe'yi gözüne kestirdi

Öte yandan Fas Milli Takımıyla, Dünya Kupası’nda boy gösterecek Galatasaray’ın 10 numara Belhanda’nın umudu yüksek… Portekiz, İspanya ve İran’ın bulunduğu gruptan çıkmak için gözüne ise Portekiz’i kestirmiş durumda. Portekiz’i mutlaka yenmeleri gerektiğini söyleyen Belhanda, “yaşlı ama tecrübeli bir takımla oynayacağız. Pepe, Fontes veya Alves’le oldukça yaşlı bir defans hatları var. Bunu değerlendirebiliriz” dedi.