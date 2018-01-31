Galatasaray'da KAP'a iki bildiri !

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a getirttiği Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü İnter ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Duyuruda, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul'da !

Ayrıca Galatasaray, son günlerde çıkan transferde rakam manipülasyonu haberlerini borsaya yalanladı.

İŞTE O AÇIKLMA

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