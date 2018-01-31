Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul'da !

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sol bekine kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, Japon sol bek oyuncusu Yuto Nagatomo'yu İstanbul'a getirdi.

Nagatomo, Atatürk Havaalanı'na iniş yaptı. Bir grup Japon gazetecinin de havaalanında beklediği görüldü.

8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.

Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Inter’le görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray'da KAP'a iki bildiri !