  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 31 Ocak 2018 12:32

Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul'da !

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Japon savunma oyuncusu Nagatomo, İstanbul'a geldi.

Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul'da !
A+ A-

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sol bekine kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, Japon sol bek oyuncusu Yuto Nagatomo'yu İstanbul'a getirdi.

Nagatomo, Atatürk Havaalanı'na iniş yaptı. Bir grup Japon gazetecinin de havaalanında beklediği görüldü.

8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.

Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Inter’le görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray'da KAP'a iki bildiri !Galatasaray'da KAP'a iki bildiri !

 

nagatomo , galatasaray , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM