Galatasaray'dan olay paylaşım !

Süper Lig’de Galatasaray, Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Rodrigues’in skoru belirleyen golünü Galatasaray’ın sosyal medya hesabı Kayerispor’a gönderme yaparak anlattı.
Resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda 3. gol öncesi Kayserispor’un fair-play anlayışına karşılık vermediğine dikkat çekilerek; “90′ Kayserispor yerde kalan oyuncumuz sebebiyle taca attığımız topu geri vermeden atak geliştirmek istedi. Kaptırdıkları top sonrasında başlattığımız hızlı atakta Rodrigues skoru 3-1’e getiriyor” ifadeleri kullanıldı.
90' Kayserispor yerde kalan oyuncumuz sebebiyle taca attığımız topu geri vermeden atak geliştirmek istedi. Kaptırdıkları top sonrasında başlattığımız hızlı atakta Rodrigues skoru 3-1'e getiriyor. #KSvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Ocak 2018