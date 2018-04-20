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  4. 20 Nisan 2018 13:08

İşte Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sahaya attığı yabancı maddeyle Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

İşte Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.'nin ilk ifadesinde ,"Elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim" dediği öğrenildi.

Olaylı derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. S.D'nin ilk ifadesinde "Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim" dediği öğrenildi.

S.D.'nin tehdit ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

Şenol Güneş’i yaralayan kişi gözaltına alındıŞenol Güneş’i yaralayan kişi gözaltına alındı

 

DHA

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