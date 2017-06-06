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  4. 06 Haziran 2017 20:32

Karim Benzema İstanbul'a geldi !

Van der Wiel'in şikayette bulunduğu Menajer Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı İstanbul'a getirdi.

Karim Benzema İstanbul'a geldi !
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Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel'in 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu ve polis tarafından sorguya alınan Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı İstanbul'a getirdi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Lyon'dan İstanbul'a gelen Fransız golcü Karim Benzama'yı Atatürk Havalimanı'nda Menajer Ümit Akbulut karşıladı.

"Bize destek olmak için İstanbul'a geldi"

Benzema'yı daha önce de İstanbul'a getiren Akbulut, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul'a geldi. Yarın Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine birlikte katılacağız" dedi.

benzema , Van der Wiel , ümit akbulut