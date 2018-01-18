Larin kulübüne resti çekti !

Kartal'ın geçen hafta İstanbul'a getirdiği Kanadalı golcü Cyle Larin, MLS ekibi Orlando City'ye kesinlikle geri dönmeyeceğini bildirdi.

Orlando City kulübü tarafından 2017 yılı sonunda biten sözleşmesi tek taraflı olarak 2019'a kadar uzatılan 22 yaşındaki golcü oyuncu kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ifade etti. ABD ekibine karşı hukuk mücadelesi veren Cyle Larin'in gerekirse maddi tazminat ödeyerek siyah-beyazlı takımda kalacağını dile getirdiği belirlendi. Beşiktaş Yönetimi de ABD'den çıkacak olası cezayı Larin'in ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bu arada Orlando City kulübünün, Cyle Larin'le ilgili elindeki tüm belgeleri Beşiktaş'a gönderdiği öğrenildi. Kanadalı futbolcu ile 2019 yılı sonuna kadar resmi sözleşmesi olduğunu ileri süren ABD ekibi, Beşiktaş'tan uluslararası transfer kurallarına uymasını talep etti.

Beşiktaş'la bonservis pazarlığı yapmaya hazır olan Orlando City'nin, siyah-beyazlılardan resmi teklif beklediği de iddia edildi. Öte yandan Olympiakos'un, Cyle Larin için Orlando City'ye teklif yaptığı iddiası doğrulanmadı. Yunan ekibinin forvet arayışı içinde olduğu ancak Kanadalı futbolcu için şimdiye kadar hiçbir girişimde bulunmadığı aktarıldı.