Malatyaspor'dan bir 'Hamit Altıntop' açıklaması daha

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, takıma yararlı olacağına inandıkları futbolcularla transfer görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarının son derece iyi geçtiğini belirtti.

Transfer çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Gündüz, "Sezonun ikinci yarısı öncesi 3 transfer yapacağız. Takımımıza yararlı olacağına inandığımız futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Yarın veya bir sonraki gün 1-2 kişiyi görüşmek için İstanbul'a davet ettik. Evkur Yeni Malatyaspor'u yukarılara taşıyacak, takıma katkı sunacak futbolcularla görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve anlaşma sağladığımız oyuncuları kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu.

Asbaşkan Gündüz, transferde ismi geçen ve Almanya'nın Darmstadt 98 takımından ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Hamit Altıntop konusunda ile henüz bir gelişme olmadığını kaydetti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Erdal Gündüz, hazırlık maçları yaparak sezonun ikinci yarısına hazırlandıklarını ifade etti.

Gündüz, hazırlık maçında karşılaştıkları Arnavutluk ligi takımlarından Luftetari'yi 3-1 yendiklerini dile getirerek, "Antalya'daki kampımızı en iyi şekilde tamamlayıp, sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.