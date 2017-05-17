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  4. 17 Mayıs 2017 18:14

Mehmet Demirkol’dan Jackson Martinez tepkisi

Mehmet Demirkol, Jackson'un Galatasaray için maliyetli bir transfer olduğunu ve iyi araştırma yapılmadan transferin yapılmaması gerektiğini söyleyerek sarı-kırmızılı kulübü uyardı.

Mehmet Demirkol’dan Jackson Martinez tepkisi
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Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın Jackson Martinez transferiyle ilgili haberler çıkması üzerine yorumda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimi uyaran Demirkol, transferin iyi araştırılarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

NTV Spor’daki Spor Servisi Programı’nda konuşan Demirkol, “Yok artık. Bu çocuk ne yapıyor, ne ediyor, nasıl gidiyor. Bunları iyi araştırın, yapmayın etmeyin. Martinez’i bedavaya alsan bile risk. Galatasaray’ın devasa bir futbol zekası var. Yapmayın, etmeyin. Sorun birilerine. Jacskon Martinez’i bedavaya alsan bile büyük risk. Galatasaray’da şimdi UEFA Kupası 17. yıl günü var. Oturun, konuşun insanlarla. Başkan ve kardeşi karar vermesin. Dursun Özbek doğru bir ekip kursa futbolla ilgili, çok daha iyi olacak. Ama anlatılanları dinlemiyor Galatasaray Kulübü, böyle bir krize girdiler.” diye konuştu.

ÇİN KULÜBÜ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Hürriyet’in haberine göre, yapılan görüşmelerde Çin kulübü Guangzhou da şartlarını sunup 1 yıllık kiralama formülüne onay verdi. Buna göre Martinez Galatasaray’a bedelsiz kiralanacak. Yıllık maliyeti 10,5 milyon euro olan yıldız golcüye 2017/2018 sezonu için Çin kulübü 6 milyon euro verecek.

Galatasaray ise 30 yaşındaki golcüye 4,5 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Bu transferde imzaların henüz atılmamasındaki neden ise Dursun Özbek… Yıldız golcüsünün son dönemde yaşadığı ağır sakatlık Dursun Özbek’i düşündürüyor. Özbek, ”Martinez çok iyi bir golcü ancak son dönemde önemli sakatlıklar yaşamış. Ya sakatlanırsa” ifadesini kullanırken, 30 yaşındaki oyuncu tedavisininin tamamlandığını ve iyi olduğunu belirtip tüm testlere girebileceğini söyledi.

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