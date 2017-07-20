Minik yetenek Lucianinho izleyenleri büyülüyor !

Brezilya takımlarından Flamengo’nun genç takımında forma giyen 12 yaşındaki Lucianinho, oynadığı futbolla şimdiden dev kulüplerin takibine girmiş durumda. Brezilya’nın yeni yeteneği olarak gösterilen futbolcu ile ilgili beklentiler çalım ve gol videolarının viral olmasından sonra çok yükseldi.

Hatta Brezilya efsanesi Roberto Carlos da genç oyuncu hakkında bir tweet gönderdi : “Gerçek bir yetenek! Adını hatırlayın.”