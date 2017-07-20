Muharrem Usta’dan taraftarlara ilginç yanıt

Durgun bir transfer sezonu geçiren Trabzonspor’da taraftarlar gidişattan memnun değil. Kulübü acil transfer yapmaya davet eden taraftarlar sosyal medyadan #SabırKAPandıUsta etiketiyle harekete geçti. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta bu talebe sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Usta ‘Forma ve kombineler :((‘ yazarak taraftarları kombine ve forma almaya davet etti. Usta’nın bu paylaşımına esprili yanıtlar geldi. Bir taraftar ‘Sen verecek Burak gelecek sana 50 bin forma’ yazarken bir başka taraftar ise kombinesini paylaşıp transfer istedi. Kimi taraftarlar ise Usta’ya destek çıkarak ‘Gaza gelmek yok Başkanım’ gibi ifadelerle forma ve kombine sözü verdi.

Trabzonspor taraftarının çağrısı Türkiye’de olay oldu

Daha sonra Trabzonspor hesabı da ilginç bir paylaşım yaptı. Atılan tweet’te üzerinde ‘Takım transfer yapsın kombine alayım’ ifadesi defalarca tekrar edilen bir görsel paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

‘Mesele başarılı olunca destek olmak değil, destek oldukça birlikte başarmak! Bakış açını değiştirirsen her şey değişir. #EveGeçKalma’