  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 20 Temmuz 2017 17:13

Muharrem Usta’dan taraftarlara ilginç yanıt

Trabzonspor taraftarlarının #SabırKAPandıUsta Başkan Muharrem Usta'ya yaptığı transfer çağrısına yanıt gecikmedi.

Muharrem Usta’dan taraftarlara ilginç yanıt
A+ A-

Durgun bir transfer sezonu geçiren Trabzonspor’da taraftarlar gidişattan memnun değil. Kulübü acil transfer yapmaya davet eden taraftarlar sosyal medyadan #SabırKAPandıUsta etiketiyle harekete geçti. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta bu talebe sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Usta ‘Forma ve kombineler :((‘ yazarak taraftarları kombine ve forma almaya davet etti. Usta’nın bu paylaşımına esprili yanıtlar geldi. Bir taraftar ‘Sen verecek Burak gelecek sana 50 bin forma’ yazarken bir başka taraftar ise kombinesini paylaşıp transfer istedi. Kimi taraftarlar ise Usta’ya destek çıkarak ‘Gaza gelmek yok Başkanım’ gibi ifadelerle forma ve kombine sözü verdi.

Trabzonspor taraftarının çağrısı Türkiye’de olay olduTrabzonspor taraftarının çağrısı Türkiye’de olay oldu

 

Daha sonra Trabzonspor hesabı da ilginç bir paylaşım yaptı. Atılan tweet’te üzerinde ‘Takım transfer yapsın kombine alayım’ ifadesi defalarca tekrar edilen bir görsel paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

‘Mesele başarılı olunca destek olmak değil, destek oldukça birlikte başarmak! Bakış açını değiştirirsen her şey değişir. #EveGeçKalma’

CNN Türk

muharrem usta , son dakika trabzonspor haberleri , trabzonspor haberleri , trabzonspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM