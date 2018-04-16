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  4. 16 Nisan 2018 16:33

Rıdvan Dilmen: Bir gün Galatasaraylılar ona sarılacak

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Başakşehir maçında taraftarların tepkisini toplayan Arda Turan için ''Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda'ya sarılacağını düşünüyorum'' dedi.

Rıdvan Dilmen: Bir gün Galatasaraylılar ona sarılacak
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Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, Galatasaray’a 2-0 yenildikleri maçta sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılandı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, tribünlerin milli futbolcuya gösterdiği tepki hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen’in maçtan sonra Arda Turan’la ilgili yorumları şöyle;

Özbek’in açıklamaları Arda’yı zor durumda bıraktı”

“Galatasaray’dan Ribery gitmişti bedavaya. Şu görüntüyü lütfen hatırlayalım; top toplayıcı olarak Galatasaray stadında bekleyen Arda… Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dursun Özbek’in açıklamalarının Arda’yı zor durumda bıraktığını düşünüyorum.”

“Galatasaray’ı bekledi”

“Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon bekliyor gibiydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray’ı bekliyordu. Ben de kendisine ‘Türkiye’ye dönersen Galatasaray’a git’ diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona’da yatacak mıydı? Tuhaf bir şekilde bu kardeşimizle bir algı oluşturuldu. Buna rağmen terbiyesini hiç bozmadı. Dursun Bey ve yönetimi, Arda’yı bir gün arayıp da cevap aldınız mı? Kendisinden olumsuz bir cevap duydunuz mu?”

“Bir gün Arda’ya sarılacaklar”

“İsteseler de istemeseler de, insanların torunları Emre Belözoğlu ve Arda ile övünecekler, gurur duyacaklar. Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda’ya sarılacağını düşünüyorum.”

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