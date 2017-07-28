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  4. 28 Temmuz 2017 16:46

Selahattin Aydoğdu - Aziz yıldırım fotoğrafı eski çıktı

Fatih Terim'in kavga ettiği Selahattin Aydoğdu ile Aziz Yıldırım'ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 2 yıl öncesine ait çıktı.

Selahattin Aydoğdu - Aziz yıldırım fotoğrafı eski çıktı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Çeşme’de Fatih Terim’in kavga ettiği eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu’nun İstanbul Etiler’deki şubesinde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Başkan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda istifa eden Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim’in, İzmir Çeşme’de kavga ettiği eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu’nun mekanındaki fotoğraf hakkında çok sayıda yorum yapıldı.


2 YIL ÖNCESİNE AİT

Yıldırım’ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı, 2 yıl önce Aydoğdu’nun Etiler’de bulunan Yüzevler Kebap şubesinde çekilen bir fotoğraf. SElahattin Aydoğdu’nun yakını Şevket Aydoğdu tarafından 16 Kasım 2015’te Instagram hesabından paylaşılan kare, Terim’in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınmasının ardından sosyal medyada dolaşıma girdi.

Terim'in kavga ettiği kebapçı ve Aziz Yıldırım...Terim'in kavga ettiği kebapçı ve Aziz Yıldırım...

 

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