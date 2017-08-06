Şenol Güneş’ten Talisca açıklaması

Samsun’da yarın akşam Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay, birlikte basın toplantısı düzenledi. Güneş toplantıda hazırlık sürecine ve farklı konulara değinirken Talisca’nın lisans problemine de açıklık getirdi. Güneş, Talisca sorununda sıkıntının Benfica’dan kaynaklandığını ifade etti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni bir sezona başladıklarını belirterek, “Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasına başarılar diliyorum. Yarın ilk resmi maçımızı oynayacağız. Geçen sezonun iki şampiyonu Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Herkesin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum. Tüm takımlara oyunculara başarılar dilerken yeni milli takım hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Aramızda olmayan Gökhan Atınç ve Talisca var. Onun dışında diğer oyuncularımız burada. Hazırlık maçlarını kazanamadık. Umarım bu maçı kazanırız. Mustafa hocayı tanıyorum. Çok başarılı bir hoca çok başarılı işler yaptı. Hak ettiği yere henüz gelmedi. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Takım olarak hazır olmadıklarını ancak daha iyiye gittiklerini belirten Güneş, “Seyircilerin keyif alacağı bir oyun ortaya koyacağız. Mustafa Hoca ile felsefemiz birbirine benziyor. Yarınki maçta her şeye rağmen bütün oyuncularımın en iyi futbolu ortaya koyacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Hazırlık süreçlerinin henüz tamamlanmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, “Süper Kupa’dan sonra 3 tane lig maçımız var sonra milli ara var. Bu ara bizim için çok önemli. Bu araya kadar hazırlık dönemimizi de tamamlamış oluruz. Yarın kimler oynar bilemiyoruz. İhtiyaçlara göre kadro kuracağım. Net bir kadro yapılanmam yok. Sürekli oynayan Quaresma 15-20 gün izin yaptı. Sonra bize katıldı. Aynı şey Pepe için de geçerli. Eksikleri söylemek bize bir şey katmaz. Amacımız en iyisini yapmak” dedi.

Talisca açıklaması

Güneş, Talisca’nın sorunu olmadığını ifade ederek, “Bizden kaynaklı değil Benfica’dan kaynaklı bir sorun var. Bu yıl bu baskıyı yaparak onu mukaveleye zorluyorlar. Hukuki boyutunu bilmiyorum. Bu olay FIFA’ya taşınacaktır. Bizim oyuncumuza para verdiğimize göre oynatmamız gerekir. Talisca yetenekli bir oyuncu. Gelişimini devam ettiren bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu olmasını beklerim. Talisca olsun veya olmasın. Oyuncular takımlar için vardır. Takıma katkı için oynarlar. Talisca yoksa başka türlü oynuyoruz. Sistemler taktikler hep bunun için var. Kondisyon, teknik, taktik bunları kitaplara sığdıramıyoruz ama önemli olan keyif almak. Takıma transfer olan oyuncu oynasın diye getiriliyor. Oynamayan oyuncu gider.”

Talisca Süper Kupa Finali'nde yok !

‘Temennim Milli Takım’ı Türk bir antrenörün çalıştırması’

Milli Takım’la ilgili görüşlerini de dile getiren Güneş, “Benim temennim Milli Takım’ı Türk antrenörün yönetmesi. Boşta olan bir antrenörün gitmesini beklerdim. Ama Lucescu’yu da başarılı buluyorum. Ben şu an Milli Takım’ı çalıştırmayı doğru bulmadığımı söyledim. Ama yardımcı olmak isterim. Lucescu’ya da hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.