Tümer Metin: Bari para için oynasaydınız

Tümer Metin, beIN SPORTS'ta Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Cocu'yu eleştiren Tümer çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Tümer'in açıklamaları...

Taktiğiniz tutmayabilir, hocanız yanlış tercihler yapabilir ama o formayı giyiyorsanız mücadele etmek zorundasınız.

Maçtan önceki favorimiz Fenerbahçe'ydi tabii. Temennimiz gruptan çıkması. Ama kağıt üzerindeki favori, görüntüde etkili değildi.

İlk yarıya 2-0 mağlup girmişsin. Ne konuştu diye düşünüyorum. Hocalar en kötü şöyle söyler: Beyler çıkalım ikinci yarıyı 0-0 gibi oynayalım.

Cocu, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek kadroda rotasyon yapabilir. Tamam mantıklı geliyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşmüşsün. Yedek kulübesinde Ayew ve Slimani bekliyor. Bu iki futbolcu bile Fenerbahçe'yi değiştiremeyecekti.

UEFA'da kazanılan galibiyete 570 bin euro geliyor. Dün Galatasaray 2.9 milyon euro kasasına koydu. Takımlar en azından para için daha iyi oynar.

Bu kadro insanları yanıltıyor. Bu kadronun mücadele etme şansı var. Bu kadronun gerçekten kalite anlamında ciddi bir sıkıntısı var. Bunu ben yapmadım. Kadroyu yayıncı kuruluş yapmadı. Ciddi bir kalite sıkıntısı var.

Ben Frey hakkında konuşunca eleştiriliyorum. Düşman değilim ki ben. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ülke puanı için, yayıncı kuruluş için talep ederim ama işin bir gerçeği var. Bu takımın kalitesi eksik. Bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir.

Ben bu rotasyon işini de anlamıyorum. Bugün Perşembe. Maç Pazartesi ya. Pazar olsa neyse. Oyuncu dinlenir o kadar gün.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 4-1