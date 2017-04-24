Valbuena Galatasaray'ı takibe aldı
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  1. 24 Nisan 2017 17:50

Valbuena Galatasaray'ı takibe aldı

Fransız ekibi Lyon'un orta sahadaki maestrosu Mathieu Valbuena, Galatasaray'ı takibe aldı.

Valbuena Galatasaray'ı takibe aldı
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Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakan Lyon'un yıldız oyuncusu Mathie Valbuena, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

Beşiktaş-Lyon eşleşmesinin ardından ismi Türk takımları ile daha çok anılır hale gelen Fransız orta saha oyuncusu, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı ekibi takibe başladı.

Valbuena, kendisine ait instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takip etmeye başladı. Sadece 44 hesabı takip eden Valbuena'nın bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Milli takımdan koptu

Fransa Milli Takımı'nda yıllarca forma giyen 32 yaşındaki Valbuena, Karim Benzema'nın da içinde yer aldığı seks skandalı sonrası ulusal takımdan uzaklaştırılmıştı.

Lyon formasıyla bu sezon gayet başarılı bir sezon geçiren deneyimli futbolcu, 37 resmi maça çıktı. Valbuena bu maçlarda 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Fransız futbolcu, Beşiktaş'a karşı iki mücadelede de 90'ar dakika sahada kalmıştı.(Fanatik)

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