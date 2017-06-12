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  4. 12 Haziran 2017 18:28

Valbuena'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena, İstanbul'a indikten sonra açıklamalarda bulundu.

Valbuena'dan ilk açıklama
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Fenerbahçe'nin Lyon'dan kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena, havalimanında coşkuyla karşılandı. Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye transferi sonrasında ilk kez konuştu.

İşte Valbuena'nın Fenerbahçe'ye transferi sonrası ilk açıklamaları;

''Gerçekten çok mutluyum. Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu daha önce geldiğim zamanlarda da görmüştüm. Buranın muhteşem bir ülke olduğunu biliyordum. Transfer olduğum için çok gururluyum.

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Hasan çetinkaya ile uzun zamandır konuşuyoruz. Daha önce de Fenerbahçe'nin benimle bir ilgisi vardı. Her zaman sıcak baktığım, yakın hissettiğim bir kulüptü. Görüşmeler çok olumlu geçti.

Valbuena'ya coşkulu karşılamaValbuena'ya coşkulu karşılama

 

''AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM''

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracak Aykut Kocaman ile de bir görüşmem oldu. O da bana çok sıcak baktı. Bu büyük kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyım, büyük bir mutluluk duyuyorum.

İnanılmaz bir karşılama töreni oldu. Bunun için büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarı şampiyonlukları hak eden bir taraftar. Fenerbahçe'yi layık olduğu yerlere taşıyacağız. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz. Taraftarların özlemini çektiği başarılara ulaşacağız. Bunun için elimden geleni yapacağım''

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