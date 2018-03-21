Walcott’tan Cenk Tosun açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın yıldızı Theo Walcott, takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında önemli açıklamalar yaparken “Kalitesini bize gösterdi” dedi.

Ara transfer döneminde 27 milyon pound’a Beşiktaş’tan Everton’a transfer edilen 26 yaşınki golcü, uyum sürecini çabuk atlattıktan sonra üst üste attığı gollerle takımına katkı sağlamaya başladı.

Son olarak 2-1 kazandıkları Stoke City maçında iki gol atan milli futbolcu hem takım arkadaşlarının hem de teknik direktör Sam Allardyce’ın güvenini kazanmayı başardı.

Kulübün resmi sitesinde konuşan Walcott, “Stoke karşısında Cenk Tosun bize kalitesini gösterdi. Antrenmanda zaten her gün görüyorduk. Premier Lig, farklı bir kültür ve yeni takım arkadaşlarını tanımak daima zaman alır” ifadelerini kullandı.

Ancak Cenk Tosun’un bu süreci iyi atlattığını söyleyen başarılı futbolcu, “Kendisini gerçekten iyi hazırladı. Harika bir bitirici ve müthiş bir adam. Onunla aynı takımda olmaktan memnunum” dedi.

“Şüphesiz önünüzde böyle büyük bir golcü olduğu zaman kanat oyuncularının da atak yapması kolaylaşıyor” diyen Walcott, “Hepimizin istediği buydu. Ortalarımla onu beslemeyi seviyorum. Stoke savunmacıları fiziksel olarak çok güçlü. İkinci yarıda bunu gösterdiler” şeklinde konuştu.