CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - G.SARAY / MAÇTA GOL ERKEN GELDİ
Quaresma son antrenmana katılmadı !
Lyon - Beşiktaş maçı için yüksek risk uyarısı
Ahmet Çakar: ''UEFA, Fenerbahçe'ye tazminat vermeyecek''
Igor Tudor'dan büyük sürpriz ! Başakşehir maçında...
Igor Tudor'dan büyük sürpriz ! Başakşehir maçında...
Adanaspor'un yeni hocası belli oldu
Adanaspor'un yeni hocası belli oldu
Taraftardan Olcay Şahan’a uçakta sürpriz
Taraftardan Olcay Şahan’a uçakta sürpriz
Fikret Orman’dan taraftara mesaj
Fikret Orman’dan taraftara mesaj
Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
İşte Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü !
İşte Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü !
Akif Çağatay Kılıç'tan antrenör açıklaması
Akif Çağatay Kılıç'tan antrenör açıklaması
Şenol Güneş'in yardımcısına flaş teklif !
Şenol Güneş'in yardımcısına flaş teklif !
  1. 10 Nisan 2017 19:17

Adanaspor'un yeni hocası Eyüp Arın

Levent Şahin'in istifa ettiği Adanaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Eyüp Arın getirildi.

Adanaspor'un yeni hocası Eyüp Arın
A+ A-

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, 3-1'lik Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa etmişti. Levent Şahin, yayıncı kuruluşa canlı yayınında, "Oyuncular için ayrı parantez açmak istiyorum. 11 maça çıktım, yi niyetlerinden şüphem olmadı. Takımın bulunduğu konumun sorumluluk ve bilinciyle geldim. Ama bazen istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Adana halkına ve Adanaspor taraftarına teşekkür ediyorum. İstifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Levent Şahin'in istifa ettiği Adanaspor'da yola devam edilecek isim belli oldu. Turuncu-Beyazlılar'da altyapı hocası Eyüp Arın takımın başına getirildi. Yönetimin sezon sonuna kadar Arın'la çalışacağı ifade edildi.

spor haberleri , adanaspor , son dakika spor haberleri , spor