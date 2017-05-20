Beşiktaş-Kasımpaşa: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Vincent Aboubakar, 33. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma, 49. dakikada Anderson Talisca ve 65. dakikada Ryan Babel attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise 4. dakikada Samuel Eduok'tan geldi.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte bitime 2 hafta kala puanını 71 yaptı ve en yakın takipçisi olan 1 maçı eksik Başakşehir ile arasındaki fark 5'e çıkardı. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta küme düşen Gaziantepspor'a konuk olacak ve ardından sahasında Osmanlıspor maçıyla ligi noktalayacak. Kasımpaşa ise gelecek hafta Antalyaspor ile evinde, ardından son hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayıp ligi bitirecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor karşılaşmasına göre tek değişiklik yaptı. Güneş, Atiba Hutchinson'ı Kasımpaşa mücadelesinde kadroya dahi almazken, cezası biten Anderson Talisca ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş, kritik mücadeleye Agosto Ramirez Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Atınç Nukan, Andreas Beck, Gökhan İnler, Demba Ba, Necip Uysal ve Cenk Tosun yedek olarak maça başladı.

ATIBA HUTCHINSON, DÖRDÜNCÜ KEZ MAÇ KAÇIRDI

Siyah-beyazlı takımda son haftalarda düşüş yaşayan Atiba Hutchinson, kadroda yer almadı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon dördüncü kez takımının bir maçında kadroda yer alma fırsatı bulamadı. Sezon başında Kanada Milli Takım kadrosunda yer almasından dolayı Kardemir Karabükspor maçında görev alamayan, Gençlerbirliği mücadelesinde de teknik direktör Şenol Güneş tarafından dinlendirilen Hutchinson, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıdaki Fenerbahçe derbisinde de oynayamamıştı.

ANDERSON TALISCA, FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta cezası nedeniyle Bursaspor karşılaşmasında oynamayan Talisca, bir maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Talisca, Kasımpaşa karşısında yine takımına hücumda destek vermeye çalıştı.

TOLGAY ARSLAN, İLK 11'E ALIŞTI

Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Tolgay Arslan, Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Hutchinson'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynama fırsatı bulan Tolgay, geçen haftaki Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa mücadelesinde de görev aldı.

KASIMPAŞA'YI EVİNDE İLK KEZ AĞIRLADI

Siyah-beyazlı ekip, rakibi Kasımpaşa'yı ilk kez Vodafone Arena'da konuk etti.

Vodafone Arena'nın yapımı sırasında iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı ile 3. Başakşehir Fatih Terim statlarında oynayan ve lacivert-beyazlı rakibini geçen sezonki lig mücadelesinde 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yeni yerinde Kasımpaşa ile ilk maçını oynadı.

MARCELO GUEDES'İN DOĞUM GÜNÜ

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu 30. yaş gününde Kasımpaşa maçına çıktı.

Vodafone Arena'daki maçlarda babalarını yalnız bırakmayan Marcelo'nun çocukları, tribünde açtıkları pankartla babalarının yaş gününü kutladı.

KASIMPAŞA'DA ÜÇ EKSİK

Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında sahada 3 oyuncusundan yoksun yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Fode Koita, karşılaşmada görev alamadı. Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Atiker Konyaspor ile oynadığı rövanş mücadelesinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Turgut Doğan Şahin de Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, sahaya "ALS Yaz 2576'ya gönder hastalarımıza bir nefes de sen ol" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesi vefat eden Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

BEŞİKTAŞ SANTRAYLA BİRLİKTE COŞKULU BAŞLADI, GOL GELDİ!

Beşiktaş, mücadeleye çok hızlı başladı ve oyunu Kasımpaşa yarı alanına yıkmayı başardı. Bu baskılı başlangıcın sonucu olarak henüz ikinci dakikada gol geldi.

Oğuzhan Özyakup'la yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Vincent Aboubakar ceza alanında hafif sol çaprazdan sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluşturdu.

KASIMPAŞA, BERABERLİK GOLÜNÜ HIZLI BULDU

Beşiktaş'ın bu başlangıcına rağmen Kasımpaşa, 4. dakikada yaptığı kontraatakla sonucu eşitlemeyi başardı.

Olivier Veigneau'nun sol kanattan kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Samuel Eduok'un ceza sahası dışından bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından köşede ağlarla buluştu.

1-1'in ardından Kasımpaşa oyunu dengeledi ve Beşiktaş ile başabaş bir oyun oynamaya başladı. Siyah beyazlıların kalesine çok adamla giden Kasımpaşa, bu oyunu 20. dakikaya kadar sürdürebildi. Bu dakikadan sonra poziyonlara girmeye başlayan ve Kasımpaşa kalesini bunaltan Beşiktaş, Aboubakar ile arka arkaya fırsatlar yakalamaya başladı.

QUARESMA PENALTIDAN SKORU DEĞİŞTİRDİ

Ricardo Quaresma'nın etkili oyununa çözüm bulamayan ve güç anlar yaşayan Kasımpaşa'nın direnişi 32. dakikaya kadar sürdü. Bu dakikada, Adriano'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Strahil Popov'un, ceza alanı içinde elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma, sert şutuyla kaleci Ramazan Köse'nin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve iyi oyununu golle süslemiş oldu.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle ve oyun kontrolüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI, 4 DAKİKADA GOL GELDİ

Beşiktaş, ikinci yarıya da çok baskılı başladı. 47'de Quaresma'nın ortasında Talisca'nın kafa vuruşuyla gole çok yaklaşan siyah beyazlılar, 49'da Aboubakar'ın asisti Talisca'nın golüyle farkı artırdı.

Hızlı gelişen atakta Vincent Aboubakar'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Anderson Talisca'nın bekletmeden sol ayağının dışıyla kaleye gönderdiği şık vuruşunda meşin yuvarlak Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştu ve Beşiktaş, skoru 3-1 yaptı.

QUARESMA İSTEKLİ, QUARESMA ETKİLİ

Bu golün ardından oyunun temposu düşmeye başladı. Beşiktaş, 5 ila 20. dakikalar arasında kaybettiği topun kontrolünü hiç vermedi ve üstün oyununu sürdürmeye başladı. Ricardo Quaresma'nın istekli ve etkili oyunu, Beşiktaş'ın kontrolünde geçen maçta bir kez daha skora etki etti.

Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ryan Babel'in altıpas önünden kaleye gönderdiği sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu ve skor 4-1'e geldi.

Beşiktaş, maçın kalan bölümünde zaman zaman savunmaya çekilip topun kontrolünü Kasımpaşa'ya verdi. Konuk ekibin cesur oyunu gol pozisyonuna da dönüştü ancak Fabri, başarılı oyunuyla farkın azalmasına izin vermedi.

Beşiktaş, bu sonuçla mücadeleyi 4-1 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.