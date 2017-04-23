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  1. 23 Nisan 2017 21:24

Fenerbahçe 5 yıllık seriyi bozdu

Galatasaray deplasmanında kazanan Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ve büyük maçlarda rakiplerine boyun eğmedi.

Fenerbahçe 5 yıllık seriyi bozdu
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Galatasaray'ı TT Arena'da Josef de Souza'nın golüyle mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Josef de Souza'nın attığı golle rakibini 5 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, bu sezon rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi.

Dick Advocaat'ın ekibi, Galatasaray'ı 2 maçta da yenerken Beşiktaş ile de ligde 0-0 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.

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