Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu

2017 - 2018 Sezonuna hızlı girmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan göndermek istediği futbolcuları da belirledi.



KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER



Fenerbahçe'de başta defansta Roman Neustädter, Van Der Wiel kendilerine takım bulmaları konusunda teklif yapıldı. Orta sahada ise bir çok futbolcu ile yola devam edilecek. Gerçek bir 10 Numara transferi düşünen Fenerbahçe kadrosuna zenginlik katacak. Forvette ise Van Persie ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de kendisine takım bulması konusunda teklifte bulunulduğu gelen iddialar arasında



EMENİKE AMERİKA'YA GİDECEK



Emenike ise menajeriyle görüşerek kendisinin Amerika'da oynamak istediği ve bu konuda kendisine takım bulmasını istediği söylentiler arasında. Ersun Yanal'ın teklifine sıcak bakmayan Emenike, Trabzonspor'da forma giymeyeceği iddia ediliyor.