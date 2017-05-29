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  5. 29 Mayıs 2017 17:12

GAP Arena'nın da adı değişti

Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nın isminde bulunan Arena ibaresi stattan söküldü.

GAP Arena'nın da adı değişti
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Şanlıurfa GAP Arena Stadı’nın ‘Arena'sı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan kararla yerinden söküldü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Arena isminin yerine Şanlıurfa'nın kurtuluş tarihi olan 11 Nisan yazılacağı belirtti.

Bugün stada gelen işçiler, merdiven yardımıyla giriş kapısındaki Arena yazısını söktü. Arena yazısının sökülmesiyle ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, “Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla beraber bugün artık Arena ismini spor kompleksimizin içerisinden kaldırıyoruz. Bakanlığımıza yazdığımız yazıyla spor kompleksimizin, spor tesisimizin 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluşuna hitaben 11 Nisan Spor Kompleksi ve Spor Tesisi olarak değiştirilmesine karar verdik. Bugün itibariyle de Arena ismini çalışan arkadaşlarımız indiriyor. Ben biliyorum ki Şanlıurfalı hemşehrilerimiz 11 Nisan ismini benimseyeceklerdir. Zaten birkaç gündür sosyal medyadan da 11 Nisan ismi ile ilgili talepleri gördük. Açıkçası daha önceden yıkılan 11 Nisan Şehir Stadyumumuz’un hatıralarını devam ettirme adına bu ismin Şanlıurfa'daki tesislerimize yakışacağını tahmin ediyorum. İnşallah memleketimize, şehrimize ve spor camiasına 11 Nisan adı hayırlı gelir ve nice başarılara bu statta ve spor tesisinde şahitlik ederiz” ifadelerini kullandı.

Arena yazısının sökülmesinin ardından 11 Nisan harflerinin yerine yerleştirilebilmesi için Şanlıurfa Gap harfleri de sökülerek indirildi.

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