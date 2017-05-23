Gaziantepspor'da yumruk yumruğa kavga !

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş'ın pazar günü Gaziantepspor'la deplasmanda oynayacağı şampiyonluk maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar için satışa çıkması beklenen bilet satışı durduruldu.

Kırmızı-siyahlı bazı yöneticilerin Beşiktaşlı taraftarlara fazla koltuk verilmesine karşı çıktığı bildirilirken, Gaziantepspor'un son kararı bekleniyor.





Beşiktaş bu maçtan 3 puanla ayrılması durumunda 15. şampiyonluğunu ilan edecek.





GAZİANTEP'TEN YALANLAMA



Gaziantepspor Kulübü, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kavga edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Bugün bazı medya organlarında Yönetim Kurulumuz toplantısında yumruklar konuştu şeklinde yayınlanan haberde yer alan içerik ve yazılanlar tamamen hayal ürünüdür. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Yönetim Kurulumuzun herhangi bir toplantısı olmamıştır. Sporseverlerden hayal ürünü bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

ANTEP YÖNETİMİ BİRBİRİNİE GİRDİ



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Gaziantep deplasmanı için biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor yönetimi adeta birbirine girdi, yumruklar konuştu.

Saat 16'da satışa çıkması beklenen biletler bu olay yüzünden henüz satışa sunulmadı.

PASSOLİG'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Bu arada online bilet satım sitesi Passolig, Gaziantepspor-Beşiktaş maçının bilet satışının ertelendiğini açıkladı. Passolig'den yapılan açıklama şöyle;

Ev sahibi takımın aldığı karar doğrultusunda Gaziantepspor-Beşiktaş maçının bilet satışları ertelenmiştir. Bu maçla ilgili bilet satışının ne zaman başlayacağı ayrıca duyurulacaktır

Beşiktaş, Gaziantepspor'u mağlup etmesi halinde 15. şampiyonluğunu ilan edecek.