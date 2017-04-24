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  1. 24 Nisan 2017 12:59

Kayserispor Mesut Bakkal'ı resmen açıkladı

Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın yerine gelen teknik direktör resmen belli oldu. Sarı kırmızılılar tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'la anlaşma sağladığını açıkladı.

Kayserispor Mesut Bakkal'ı resmen açıkladı
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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın istifa etmiş, yönetim genç teknik adamın bu kararını kabul etmişti.

Ligde kalma yarışı veren sarı kırmızılılar, hemen teknik direktör arayışlarına başlamış ve ilk hedef olarak Mesut Bakkal'ı belirlemişti. Tecrübeli teknik adamla görüşmelere başlayan Kayserispor, Mesut hocayla anlaşmaya vardı.

Resmen açıklandı

Süper Lig ekib Mesut Bakkal'ı resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kayserispor’umuz sezon sonuna kadar Teknik Direktör Mesut BAKKAL anlaşmaya vardı. Hocamız ile saat 14.00 da düzenlenecek basın toplantısı ile sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.. Saygılarımızla…

istifa , kayserispor , mesut bakkal , sergen yalçın