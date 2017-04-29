Neven Subotic için Tuchel'den açıklama

Bundesliga'da kiralık olarak Köln'de forma giyen ve bonservisi Borussia Dortmund'da olan Neven Subotic için Thomas Tuchel'den açıklama geldi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, adı Galatasaray ile de anılan Subotic'in geleceğinin belli olmadığını söylerken, beklentilerin farklı olması halinde yıldız oyuncunun atkımdan ayrılabileceğinin sinyallerini de verdi.

Subotic'in Borussia Dortmund'dan ayrılma sebebinin fazla forma şansı bulamaycağını düşünmesi olduğunu belirten Tuchel, gelecek sezon için de beklentilerin örtüşmemesi halinde ayrılık sinyali verdi ve ''Köln'deki performansını değerlendirmek istemiyorum. Kadroya daha yakın olmak istiyordu. Burada belki biraz kendisini uzak hissetti. Biz de onu engel olmak istemedik. Köln'de yeniden önemli olduğunu hissetti. Geri dönmek istediğini düşünüyoruz. Bu onun için duygusal bir durum. Ben burada sadece 1,5 senedir vardım ve elbette benden daha çok duygusal bir bağı var. Gelecekte neler olacağını birlikte karar vereceğiz. Durumu takımda nasıl bir rol oynamak istediğiyle de ilgili. Eğer beklentilerimiz birbirini karşılamazsa yine farklı bir yol izleyeceğiz. Ancak benim kendisiyle hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı'' ifadelerini kullandı.

Alman basınına yansıyan haberlerde Köln'ün sezon sonunda Neven Subotic'in bonservisini almayı planlamadığı belirtildi.

28 yaşındaki Subotic Köln formasıyla ligin ikinci yarısında sadece 9 maçta süre alabildi. Bir dönem sakatlık sorunlarıyla boğuşan Subotic, Galatasaray'ın Vitor Hugo ve Vida ile birlikte en büyük savunma adayları arasında gösteriliyor.