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  5. 04 Mayıs 2017 22:32

Osmanlıspor'da Karabükspor hazırlıkları

Osmanlıspor, Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Osmanlıspor'da Karabükspor hazırlıkları
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Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü… Mor-sarılı ekibin Ostim Stadı'nda, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenmanına; Engin Bekdemir, Numan Çürüksu, Erdal Kılıçaslan, Aykut Demir, Tiago Pinto katılmazken Musa Çağıran, Tugay Kacar ve Carlos ise takımdan ayrı çalıştı.

1,5 saat süren antrenmanda dayanıklılığa dönük çalışmalar yapan Başkent ekibi, taktik çalışmasının ardından günü yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü Karabük’te oynanacak Kardemir Karabükspor – Osmanlıspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

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