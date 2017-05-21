Fenerbahçe'ye Yunan stoper
Beşiktaş-Kasımpaşa: 4-1
Beşiktaş Aurelien Chedjou ile ilgileniyor
Quaresma kendini affettirdi
Quaresma kendini affettirdi
Kayseri'nin serisi sona erdi
Kayseri'nin serisi sona erdi
Şenol Güneş: Daha iyi olabilirdi !
Şenol Güneş: Daha iyi olabilirdi !
Samuel Eto'o böyle istedi ! Müthiş zafer...
Samuel Eto'o böyle istedi ! Müthiş zafer...
İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
Beşiktaş'ın efsanesi vefat etti ! Elveda 'Baba'...
Beşiktaş'ın efsanesi vefat etti ! Elveda 'Baba'...
Lacazette oynamak istediği takımı açıkladı !
Lacazette oynamak istediği takımı açıkladı !
Eren Derdiyok'un son durumu belli oldu !
Eren Derdiyok'un son durumu belli oldu !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 21 Mayıs 2017 09:09

Quaresma: Teşekkürler, toptan anlıyorlar !

Beşiktaşlı Quaresma, Kasımpaşa galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Quaresma: Teşekkürler, toptan anlıyorlar !
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı 4-1 yenen Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma etkili futboluyla dikkat çekti. Penaltıdan takımını öne geçirmeyi başaran yıldız futbolcu, mücadele sonrasında konuştu.

Quaresma’nın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Aslında her maça motive oluyorum ama bu maçlar farklı maçlar. İpi sağlam tutmazsanız gidebilir. Takımın tecrübeli ismi olarka takıma liderlik etmek istedim. Artık 2 maç kaldı. İstediğimiz sonuçları alarak şampiyon olmak istiyoruz.

Ayaklarımız yere basmalı öyle bir dönemden geçiyoruz şu anda. Bir şeyi kazanacaksak ekip olarak kazanacağız. Yarın da şampiyonluk yolundaki rakibimiz oynayacak. Biz maçlarımızı kazanırsak hedefe ulaşacağız.”

Quaresma, “Gazeteciler 35 oyla seni maçın adamı seçti” cümlesine ise “Teşekkürler, toptan anlıyorlar” şeklinde devam vererek gülerek yayından ayrıldı.

kasımpaşa , beşiktaş , quaresma