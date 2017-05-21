Quaresma: Teşekkürler, toptan anlıyorlar !

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı 4-1 yenen Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma etkili futboluyla dikkat çekti. Penaltıdan takımını öne geçirmeyi başaran yıldız futbolcu, mücadele sonrasında konuştu.

Quaresma’nın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Aslında her maça motive oluyorum ama bu maçlar farklı maçlar. İpi sağlam tutmazsanız gidebilir. Takımın tecrübeli ismi olarka takıma liderlik etmek istedim. Artık 2 maç kaldı. İstediğimiz sonuçları alarak şampiyon olmak istiyoruz.

Ayaklarımız yere basmalı öyle bir dönemden geçiyoruz şu anda. Bir şeyi kazanacaksak ekip olarak kazanacağız. Yarın da şampiyonluk yolundaki rakibimiz oynayacak. Biz maçlarımızı kazanırsak hedefe ulaşacağız.”

Quaresma, “Gazeteciler 35 oyla seni maçın adamı seçti” cümlesine ise “Teşekkürler, toptan anlıyorlar” şeklinde devam vererek gülerek yayından ayrıldı.