Tosic bu kez rakip takıma attı !

Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, Adanaspor karşısında 81. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.

En yakın takipçisi Başakşehir'in puan kaybetmesiyle farkı 7'ye çıkarma şansı yakalayan Beşiktaş, farklı galibiyet beklenen Adanaspor karşısında oldukça zorlandı. Vodafone Arena'daki maçta 2 kez öne geçmesine Roni ve Magaye'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, 3 puanı bitime 10 dakika kala Dusko Tosic'in golüyle hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ta kendi kalesine üç golü bulunan Tosic, bu golle siyah-beyazlılar adına ilk golünü atmış oldu.