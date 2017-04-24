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  1. 24 Nisan 2017 22:12

Tosic bu kez rakip takıma attı !

Dusko Tosic, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Adanaspor karşısında atarak siyah-beyazlılara 3 puanı getiren isim oldu.

Tosic bu kez rakip takıma attı !
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Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, Adanaspor karşısında 81. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.

En yakın takipçisi Başakşehir'in puan kaybetmesiyle farkı 7'ye çıkarma şansı yakalayan Beşiktaş, farklı galibiyet beklenen Adanaspor karşısında oldukça zorlandı. Vodafone Arena'daki maçta 2 kez öne geçmesine Roni ve Magaye'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, 3 puanı bitime 10 dakika kala Dusko Tosic'in golüyle hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ta kendi kalesine üç golü bulunan Tosic, bu golle siyah-beyazlılar adına ilk golünü atmış oldu.

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