Wimbledon erkeklerde finalin adı Federer-Marin Cilic !

Wimbledon’da tek erkeklerde ikinci finalist belli oldu. Tomas Berdych’i 7-6, 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup eden Roger Federer, Marin Cilic’in rakibi oldu.

Toplamda 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada 3 numaralı seribaşı Federer, başa baş geçen mücadelede nüanslarda öne çıkan isim oldu ve 11 numaralı seribaşı Berdych’i turnuvanın dışına itti.

Kariyerinde 11. kez Wimbledon’da finale yükselen 35 yaşındaki tecrübeli raket Roger Federer, 8. Wimbledon zaferi için Marin Cilic’in karşısına çıkacak. 19. Grand Slam zaferini arayacak olan Federer, kazanırsa hem kırılması çok zor olan rekorunu genişletecek hem de Pete Sampras ve amatör dönemden William Renshaw’la paylaştığı tek erkeklerde en çok Wimbledon zaferi rekorunun tek başına sahibi olacak.

Cilic ise finalde şampiyonluğa ulaşırsa 2001'de Goran Ivanisevic'in ardından Wimbledon'da şampiyonluk kazanan ikinci Hırvat raket olmayı başaracak. Daha önce iki tenisçi 7 kez karşılaşmış bu karşılaşmaların 6’sını Roger Federer kazanmıştı. Wimbledon’da bu sezon 7 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Marin Cilic, Federer’e karşı ilk ve tek galibiyetini 2014’te Amerika Açık yarı finalinde 6-3, 6-4 ve 6-4’le elde etmiş ve o yıl Amerika Açık’tan zaferle ayrılmıştı.