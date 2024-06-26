Filenin Sultanları’nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki maç programı açıklandı.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Sultanların, maç programı netleşti.

MAÇ PROGRAMLARI BELLİ OLDU!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye - İtalya