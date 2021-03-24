VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Unet e-work'ü 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında 3-0 yenerek finale çıktı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.

Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9'uncu kez adını finale yazdırdı.

VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Salon: E-work Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

Unet e-work: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Herrera, Escamilla)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç)

Setler: 13-25, 15-25, 15-25

Süre: 71 dakika (21, 27, 23)