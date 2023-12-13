VakıfBank, dünya şampiyonasına galibiyetle başladı
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Vakıfbank, Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı.
Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak.
DHA
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