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VakıfBank, dünya şampiyonasına galibiyetle başladı

VakıfBank, dünya şampiyonasına galibiyetle başladı
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2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Vakıfbank, Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı.

Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak. 

DHA

Etiketler vakıfbank Kulüpler Dünya Şampiyonası voleybol
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