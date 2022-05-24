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Zlatan Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na olay gönderme

Zlatan Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na olay gönderme

İtalya Ligi Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Milan, kutlamalarına devam ediyor. Sezon başında sözleşmesinin sona erdiği Milan'dan ezeli rakip Inter'e transfer olan ve şampiyonluğu eski takımına kaptıran Hakan Çalhanoğlu ise gündemde kalmaya devam ediyor.

İtalya Ligi Serie A'da Inter ile son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışını kazanan Milan, bu zafere 11 yıl sonra ulaşmıştı. Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Sassuolo'Yu 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan'da kutlamalar devam ediyor.

ZLATAN, HAKAN ÇALHANOĞLU'NA SATAŞTI

Toplamda 18. şampiyonluğuna ulaşan takımda liderlerden Zlatan Ibrahimovic, sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'in yolunu tutan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na sataştı.

"HAKAN'A MESAJ GÖNDERİN!"

Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsünde taraftarlarla birleşen Ibrahimovic, mikrofonu eline aldı ve "Hakan'a bir mesajınız var mı?Duyamıyorum! Hakan'a mesaj gönderin!" ifadeleriyle Çalhanoğlu'na mesaj gönderdi.

 TEPKİ ÇEKMİŞTİ

11 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Milan'da taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferi sonrasında başarılı futbolcuya büyük tepki göstermişti.

Etiketler Zlatan Ibrahimovic hakan çalhanoğlu
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