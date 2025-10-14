Amazon Prime üyelik ücretlerine 2 yıl sonra ilk zam

Amazon, Amazon Prime abonelik ücretine zam yaptığını duyurdu. Zamla birlikte Amazon Prime'ın 49.90 TL olan aylık üyelik bedeli, %40 artışla 69.90 TL’ye çıkarıldı.

Amazon, Türkiye’deki Prime abonelik hizmetinin fiyatlarına zam yaptı.

DonanımHaber'in aktardığına göre yapılan zam son olarak Nisan 2023’te zamlanan abonelik ücretlerine 2 yılın ardından yüzde 40’lık bir fiyat yükselişi olarak yansıdı.

Böylece daha önce aylık 49.90 TL olan üyelik ücreti Aralık 2025 itibariyle 69,90 TL'ye yükselmiş olacak.