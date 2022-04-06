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Amazon, SpaceX'e uzayda rakip oluyor! Sürpriz adım

Amazon, SpaceX'e uzayda rakip oluyor! Sürpriz adım

Amazon, SpaceX gibi dünyanın neredeyse her yerinde internet erişimini sağlamak amacıyla uzaya uydu göndereceğini açıkladı.

Anlaşma, Boeing, Lockheed Martin ve Avrupalı ​​Arianespace arasındaki ortak girişim olan United Launch Alliance adlı iki deneyimli roket üreticisinin yanı sıra, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından başlatılan ve füze geliştirmek için çalışan roket şirketi Blue Origin'i içeriyor.

CNN International'ın haberine göre, Amazon'un bu görevler için kullanmayı planladığı üç roketin tamamı henüz faaliyette değil ancak bu yıl veya 2023'te hizmete girmesi bekleniyor.

Söz konusu fırlatmaya ilişkin mali detaylar hakkında açıklama yapılmadı.

ELON MUSK'IN SPACEX'İNE RAKİP

Elon Musk'ın SpaceX projesi Amazon'un fırlatma sağlayıcıları arasında yer almadı.

Amazon'un Project Kuiper adlı uzay tabanlı internet erişim platformunun SpaceX'in Starlink'i ile rekabet edeceği açıklandı.

Elon Musk ve Jeff Bezos'un NASA ve ABD ordusunun yüksek rakamları işleri dahil birçok alanda rekabet ettiği de biliniyor.

Etiketler uydu internet uzay amazon spacex elon musk Project Kuiper starlink Jeff Bezos
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