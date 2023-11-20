Bakan Uraloğlu, 5G test sonuçlarını böyle açıkladı: ''İnternet hızımız uçuyor''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G şebekesinin 25 lokasyonda denediklerini belirterek, ''İşletmecilerden aldığımız raporlara göre; abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 gigabit ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor.'' dedi.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen 5'inci nesil (5G) mobil haberleşme altyapısının geliştirme projelerinin lansman törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, hem mevcut 4,5G sistemlerine yönelik, hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların desteklenmesi ve nihai ürüne dönüşmesi konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Teknoloji dünyasında bir çığır açacak olan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikar. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz. 5G ile meydana gelecek olan dönüşümün, sunduğu fırsatların farkında olarak bakanlığımızca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik bakanlığımız ve BTK koordinasyonunda OSTİM bünyesinde 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni (HTK) kurduk. HTK üyesi firmalar tarafından, 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlar ile cevap verebilmek amacıyla ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ (UUYM5G) geliştirildi. Projemizle; elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

'5G İLE ÜLKEMİZE DÜNYA İLE REKABET EDECEK HIZI SUNMAK HEDEFİMİZ'

İstanbul Havalimanı’nda cihazları 5G’ye uyumlu olan vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G’yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu "5G’ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerimize ve yerli üreticilerimize deneme izinleri vererek, teknolojik olarak 5G’ye hazırlanmalarını sağlıyoruz. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli’nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi, verilen izinler çerçevesinde denenmektedir. İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi. İşletmecilerden aldığımız raporlara göre; abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 gigabit (cigabit) ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

'14 FİRMA İLE AR-GE DESTEĞİ ÇAĞRIMIZA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLERİ TAMAMLADIK'

Uraloğlu, bakanlık olarak, daha yüksek bant genişliği, yüksek hız, daha düşük gecikme süresi, yüksek yoğunluklu kapsama alanı, yüksek kullanılabilirlik, düşük enerji tüketimini sağlayan mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesini istediklerini söyledi. Uraloğlu, "Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde BTK, HGM mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıkları belirledik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 Ocak 2023 tarihinde ‘5’inci Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı’ adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrımızla, AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılması ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık. Çağrı programı ile toplam 200 milyon TL’lik destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınır 20 milyon TL olarak belirledik. Tam 14 firma ile AR-GE desteği çağrımıza ilişkin tüm süreçleri tamamladık ve projelerimize 1 Ekim 2023 tarihinde başladık. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren bu süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında iş birliği yapıyoruz. Bugün de burada olmamıza vesile olan UDHAM, BTK, HGM ve GSM operatörleri ile proje izleme iş birliği protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. İş birliğimizin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA