Bakanlık açıkladı: Starlink Türkiye'de hizmet verecek mi ?

Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink’in Türkiye’de 2026 baharında hizmete başlayacağı iddialarına bakanlık kaynaklarından yanıt geldi.

Starlink'in Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de hizmete başlamayı planladığı, bunun için de denetimli bir internet altyapısı kuracağı iddia edilmişti. Ayrıca şirketin, Türkiye'deki operasyonlarını yürütmek üzere yerli bir operatörle işbirliği yapacağı ya da yeni bir şirket kuracağı öne sürülmüştü.

Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX'in uydu internet servisi Starlink'in 2026 baharında 5G süreciyle eş zamanlı olarak Türkiye'de hizmete başlayacağı iddialarına bakanlık kaynakları yanıt verdi.

CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan kaynaklar, "Starlink konusu gündemimizde yok" diyerek bu iddiaları reddetti.

70'in üzerinde ülkede faaliyette

Starlink, dünya genelinde kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için binlerce düşük yörüngeli uyduyu kullanıyor.

Şirket, halihazırda 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de henüz resmi bir lisans veya faaliyet planı açıklanmayan Starlink'in gelecekteki olası adımları, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecek.