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  4. 20 Kasım 2018 22:33

İkinci bir ''güneş'' bulundu

Gök bilimciler Dünya'dan 184 ışık yılı uzakta Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfetti.

İkinci bir ''güneş'' bulundu
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Gök bilimciler, Dünya'dan 184 ışık yılı uzakta Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfetti.

Portekiz'deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden uluslararası  bir ekibin "Güneş'in ailesini" bulmak için  yürüttüğü çalışmada Avrupa Uzay  Ajansı'nın (ESA) uzay aracı Gaia aracılığıyla Samanyolu'ndaki yaklaşık 17 bin  yıldızın kimyasal yapısı, hareketleri ve yaşları incelendi.

Elde edilen veriler ışığında gök bilimciler yüksek çözünürlüklü  spektrograf kullandıkları çalışmada 4,5 milyar yaşında olduğu sanılan Güneş'e  "ikiz kardeşi kadar" benzeyen HD186302 adlı bir yıldız keşfetti. Yıldızın,  Dünya'ya 184 ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplandı.

Araştırmanın Güneş ve diğer yıldızların oluşumuyla ilgili bilgiler  açısından önemli olduğu ifade edildi.

Çalışmanın bulguları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde  yayımlandı.

AA

astrofizik , gökbilimci , portekiz , güneş
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